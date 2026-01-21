Galatasaray x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Galatasaray e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 14h45 (de Brasília, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul. A partida terá transmissão da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, na internet., e contará com o retorno de Victor Osimhen para o Galatasaray.

Onde assistir a Galatasaray e Atlético de Madrid?

Galatasaray x Atlético de Madrid acontece nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, com início às 14h45 (de Brasília).

Prévia do jogo

O Galatasaray ocupa apenas a 18ª colocação na tabela da fase de grupos, três pontos atrás do Atlético de Madrid, que aparece em décimo, o que evidencia o peso decisivo desta penúltima rodada. A equipe comandada por Okan Buruk tem sido o retrato da irregularidade: venceu três e perdeu três das seis partidas disputadas até aqui. Além disso, o retrospecto contra clubes espanhóis é amplamente negativo — apenas uma vitória em 21 confrontos, com 15 derrotas.

Lesões, suspensões, estatísticas chave

Já o Atlético encerra sua campanha na fase de grupos em casa, contra o Bodo/Glimt, no dia 28 de janeiro, e chega confiante também pelo histórico recente: os colchoneros não sofreram nenhum gol nos quatro jogos anteriores contra o Galatasaray pela Champions.

O Galatasaray não poderá contar com Metehan Baltaci, suspenso, além de Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão no joelho, e Arda Unyay, com problema na coxa. Wilfred Singo ainda é dúvida, mas a boa notícia para os turcos é o provável retorno do talismã nigeriano Victor Osimhen após a disputa da AFCON.

Do lado dos visitantes, Clement Lenglet está fora por lesão no joelho, assim como Nico González, que sofre com um problema na coxa.

O Atlético de Madrid tem histórico amplamente favorável contra adversários turcos: perdeu apenas uma vez em 14 confrontos, vencendo os últimos cinco.

Outro destaque é Julián Álvarez, que soma quatro gols e duas assistências em cinco partidas da Champions nesta temporada.

Notícias da equipe & elencos

Forma

Confronto Direto

Classificação

