Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoAtlético de Madrid
ASSISTA COM A

Galatasaray x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam pela sétima rodada da fase de liga da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Galatasaray e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 14h45 (de Brasília, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul. A partida terá transmissão da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, na internet., e contará com o retorno de Victor Osimhen para o Galatasaray. 

A GOAL está aqui para te mostrar onde encontrar transmissões ao vivo e tudo o que você precisa saber sobre o jogo.

Onde assistir a Galatasaray e Atlético de Madrid?

BrasilTNT Sports e HBO Max
EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canada
ÍndiaSony Sports Network
África do Sul / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malaysia
Médio OrientebeIN Sports MENA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Que horas começa Galatasaray e Atletico Madrid?

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Rams Global Stadyumu

Galatasaray x Atlético de Madrid acontece nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, com início às 14h45 (de Brasília).

Prévia do jogo

O Galatasaray ocupa apenas a 18ª colocação na tabela da fase de grupos, três pontos atrás do Atlético de Madrid, que aparece em décimo, o que evidencia o peso decisivo desta penúltima rodada. A equipe comandada por Okan Buruk tem sido o retrato da irregularidade: venceu três e perdeu três das seis partidas disputadas até aqui. Além disso, o retrospecto contra clubes espanhóis é amplamente negativo — apenas uma vitória em 21 confrontos, com 15 derrotas.

Já o Atlético encerra sua campanha na fase de grupos em casa, contra o Bodo/Glimt, no dia 28 de janeiro, e chega confiante também pelo histórico recente: os colchoneros não sofreram nenhum gol nos quatro jogos anteriores contra o Galatasaray pela Champions. FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-VALENCIAGetty Images

Lesões, suspensões, estatísticas chave

O Galatasaray não poderá contar com Metehan Baltaci, suspenso, além de Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão no joelho, e Arda Unyay, com problema na coxa. Wilfred Singo ainda é dúvida, mas a boa notícia para os turcos é o provável retorno do talismã nigeriano Victor Osimhen após a disputa da AFCON.

Do lado dos visitantes, Clement Lenglet está fora por lesão no joelho, assim como Nico González, que sofre com um problema na coxa.

O Atlético de Madrid tem histórico amplamente favorável contra adversários turcos: perdeu apenas uma vez em 14 confrontos, vencendo os últimos cinco.

Outro destaque é Julián Álvarez, que soma quatro gols e duas assistências em cinco partidas da Champions nesta temporada.

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images

Notícias da equipe & elencos

Prováveis escalações de Galatasaray x Atlético de Madrid

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestATM
1
U. Cakir
4
I. Jakobs
42
A. Bardakci
7
R. Sallai
6
D. Sanchez
34
L. Torreira
99
M. Lemina
10
L. Sane
53
B. Yilmaz
11
Y. Akgun
45
V. Osimhen
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
14
M. Llorente
17
D. Hancko
18
M. Pubill
6
Koke
20
G. Simeone
8
P. Barrios
10
A. Baena
9
A. Soerloth
19
J. Alvarez

4-4-2

ATMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Buruk

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

GAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Confronto Direto

GAL

Outros

ATM

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0