Gakpo está muito chateado: “Uma grande perda para a seleção holandesa”

Cody Gakpo está bem ciente de que a seleção holandesa terá de apresentar um desempenho muito melhor no ataque durante a Copa do Mundo. Além disso, o ponta-esquerda da Oranje comenta a ausência de Jurriën Timber, que não está em condições físicas ideais.

O atacante do Liverpool conclui, em entrevista ao De Telegraaf, que a Holanda “precisa ser mais precisa na frente do gol”. “Temos que melhorar nesse aspecto. Acho que não tivemos muita sorte no último passe, e a escolha final também poderia ter sido melhor. É algo em que precisamos trabalhar”, afirma ele um dia após a difícil vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão.

Gakpo, que converteu dois pênaltis e soma 21 gols pela seleção, viu, por outro lado, aspectos positivos no amistoso de segunda-feira em Nova York. “Acho que criamos muitas oportunidades, então é só uma questão de aproveitá-las melhor.”

O ponta da seleção holandesa ficou sabendo na segunda-feira que seu grande amigo Timber desistiu definitivamente. “É claro que todos conhecem as qualidades dele. Ele é importante para a equipe, então essa é uma grande perda. Mas, no fim das contas, acho que ele está fazendo o que é melhor para a carreira dele.”

Gakpo continua: “Infelizmente, ele precisa tomar essa decisão agora, mas ainda tem muitos momentos bons pela frente em sua carreira. No fim das contas, pessoalmente, acho que é o plano de Deus que as coisas estejam assim agora e acredito que ele seja mentalmente forte o suficiente para lidar com isso.”

Para Gakpo, o foco agora está totalmente voltado para a partida da fase de grupos contra o Japão, no domingo. Em termos de gols, ele tem Marco van Basten e Dirk Kuijt (24) na mira. Rafael van der Vaart marcou 25 gols como jogador da seleção.