Athletico afasta Marcinho por decisão de Petraglia e libera lateral para buscar novo clube

A passagem de Marcinho pelo Athletico-PR está perto do fim. O presidente Mário Celso Petraglia decidiu afastá-lo das atividades com o elenco no último domingo (28). A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pela GOAL.

A reportagem apurou que o afastamento do lateral direito de 25 anos não tem a ver com o pênalti cometido na partida de ida da Recopa Sul-Americana, no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, na Arena da Baixada. Na ocasião, o atleta derrubou Wesley na grande área já nos acréscimos, e a arbitragem assinalou penalidade para o visitante.

O ato de Marcinho não foi o que motivou o seu afastamento. A GOAL apurou que o clima instável entre jogador e torcida foi o que culminou em sua saída. A ideia da diretoria seria a de preservar o atleta das críticas que tem sofrido por causa do processo criminal que responde devido à morte de um casal de professores por atropelamento, ocorrida em 30 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de homicídio culposo, e o caso ocorre na 34ª Vara Criminal do RJ.

Mais artigos abaixo

Fora dos planos, Marcinho está liberado para procurar um clube no mercado da bola. A ideia é que o jogador seja negociado em definitivo, mesmo que a sua saída não tenha uma compensação financeira ao Athletico-PR.

O lateral direito de 25 anos havia renovado o contrato com o clube em fevereiro deste ano. O seu novo compromisso se encerra em abril de 2024. Hoje, a rescisão do vínculo de forma unilateral ainda não é uma alternativa avaliada pela cúpula.

Marcinho está em sua segunda temporada pelo Athletico-PR. Revelado pelo Botafogo, chegou ao Furacão em 2021. No primeiro ano, fez 54 partidas, com dois gols marcados e oito assistências. Nesta temporada, já soma três jogos, com uma assistência até o momento.