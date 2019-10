Sensação do Arsenal, Martinelli segue com início arrasador na Inglaterra

Atacante marcou quatro gols em três jogos pelo clube inglês e faz jus ao investimento feito no início da temporada. Foram dois pela UEFA Europa League

Gabriel Martinelli tem excelente início de passagem pelo . Adquirido na última janela de transferências por seis milhões de libras (R$ 30 milhões), ele brilha com as cores do novo time.

Aos 18 anos, o jogador se tornou uma sensação da equipe inglesa. Ainda sem tanto espaço com o técnico Unai Emery, foi utilizado em três partidas da atual temporada. A primeira aparição foi o triunfo por 1 a 0 sobre o , fora de casa, pela Premier League. Na ocasião, ele ficou por seis minutos em campo.

O jogo seguinte foi mais de um mês depois. O brasileiro entrou em campo contra o pela EFL Cup. Na vitória por 5 a 0, o atacante balançou as redes adversárias em duas oportunidades e ficou em campo por 90 minutos.

Na tarde desta sexta-feira, ele esteve em campo como titular no duelo contra o Standard Liège, da . E mais uma vez o atacante foi preponderante para uma vitória da equipe. Ele fez os dois primeiros gols do triunfo por 4 a 0. As celebrações aconteceram aos 13 e aos 16 minutos do duelo.