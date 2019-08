Gabriel Martinelli: fã de Cristiano Ronaldo e aposta do Arsenal para o futuro

O atacante brasileiro de 18 anos foi cogitado no Manchester United e treinou no Barcelona, ​​mas agora encontrou um lugar no Arsenal

No início de julho o confirmou a contratação de Gabriel Martinelli - pouco mais de dois meses após a Goal antecipar a informação. A equipe inglesa pagou ao cerca de 6 milhões de libras (cerca de R$28 milhões) para contar com o atacante de 18 anos, que assinou contrato de "longo prazo" com o clube de Londres.

Um dos astros em ascensão no futebol brasileiro, tendo começado bem a carreira no Ituano, Martinelli começou a jogar no time de futsal do com apenas nove anos de idade antes de se juntar ao Ituano, em 2015. O jogador assinou o primeiro contrato profissional dois anos depois.

Marrtinelli fez a estreia com a equipe principal do time do interior de em março de 2018, saindo do banco de reservas contra Taboão da Serra aos 16 anos e nove meses de idade, tornando-se o atleta mais jovem a estrear pelo Ituano neste século.

O primeiro gol também ocorreu contra o Taboão da Serra, em setembro de 2018. Logo após, o jovem jogador foi promovido permanentemente para a equipe principal, pouco antes do de 2019.

O Ituano chegou às quartas-de-final do estadual naquela ocasião, e Martinelli terminou a competição como artilheiro do clube, balançando as redes por seis vezes na competição. Após o torneio, Martinelli foi eleito o Jogador Revelação, Craque do Interior e ainda o Melhor Atacante do .

Enquanto o Arsenal tende a parecer um mundo distante comparado com os torneios estaduais, Martinelli ficou conhecido entre os melhores clubes da Europa há algum tempo e chegou a entrar na mira do .

O e o também demonstraram interesse no jogador, com o Barça tendo convidado o atacante a passar algum tempo treinando com o clube na .

"Foi uma das melhores experiências que tive no futebol", disse Martinelli. "Além de ser um dos maiores clubes do mundo, o nível de treinamento é muito alto e me fez crescer muito no futebol".

O Arsenal acredita que Martinelli tem potencial para chegar ao topo do futebol europeu, tendo o chefe de recrutamento internacional, Francis Cagigão, a força maior por trás do acordo.

Fontes confirmaram à Goal que os Gunners exploraram Martinelli extensivamente nos últimos meses do jogador no enquanto tentava reunir um banco de dados detalhado das qualidades do atleta usando análise de vídeo.

Francis Cagigao viajou ao Brasil para observar o talentoso atacante em mais de uma ocasião antes de finalizar a transferência. Em termos de qualidade em campo, Martinelli é um atacante rápido que pode jogar até mesmo centralizado.

Porém, a posição que o favorece é atuar à esquerda do ataque, onde consegue explorar a qualidade de seu pé direito para obter um bom chute a distância ou criar boas chances de gol.

Martinelli se descreve da seguinte maneira: "Eu jogo como atacante, mas não necessariamente como atacante. Me considero mais do estilo moderno, com velocidade e muito movimento sem a bola no pé".

"Eu gosto muito de Cristiano Ronaldo, porque também não gosto de jogar de costas para o defensor, do jeito antigo. Mas, se preciso, também sei jogar assim", explica.

Ficou claro que a jovem revelação tem faro de gol. Desta forma, a Goal entende que o Arsenal ficou muito impressionado com a compostura do brasileiro com a bola, especialmente para um jogador de sua idade e experiência.



(Foto: Getty Images)

Martinelli é um jogador que sabe “se virar” com a bola nos pés, algo que o Arsenal estava longe de ter no time no início da temporada. O estado físico do atleta em campo também chamaram a atenção do clube, graças a habilidade de saber se locomover de forma estratégica no gramado o que é particularmente impressionante para o time inglês.

Embora Martinelli seja competente com o pé esquerdo, ainda é um aspecto no qual é necessário melhorar. Sua preferência é cortar para a direita, algo que os defensores rivais já estão cientes. Até que o brasileiro fique mais forte com o pé esquerdo, os adversários vão explorar detalhes que eles acreditam ser menos ameaçador.

Como é de se esperar de alguém tão jovem, Martinelli ainda não está totalmente desenvolvido, com isso o lado físico do futebol inglês ainda pode ser um problema durante os primeiros dias com o Arsenal. É difícil prever como um jogador que vem para a Inglaterra irá se adaptar. Há inúmeras variáveis ​​que devem ser consideradas, especialmente quando os atletas chegam ao país tão novos.

O Arsenal, por sua vez, está convencido de que a Martinelli tem tudo para chegar ao topo, e a Goal entende que há entusiasmo genuíno no clube devido a chegada do atacante.

O Arsenal deixou claro para Martinelli, após a chegada, que teria plena chance de tentar uma vaga na equipe principal do treinador Unai Emery durante a pré-temporada. Foi uma situação semelhante à que Matteo Guendouzi enfrentou na temporada anterior e, assim como o meia francês, Martinelli aproveitou a oportunidade que teve para impressionar.

O jogador chegou a marcar um gol em partida nos e mostrou que, apesar de ter apenas 18 anos, tem confiança real na própria capacidade, algo que o Arsenal não tem na equipe atual.

Não será surpresa ver Martinelli no elenco principal durante a fase de grupos da , bem como nos primeiros momentos da Inglesa e, potencialmente, no banco da Premier League.