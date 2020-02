Gabriel Jesus vive semana dos sonhos: duplamente decisivo pelo Manchester City

Atacante decide contra o Real Madrid, pela Champions, e contra o Leicester, na Premier League, e se firma cada vez mais na equipe de Guardiola

Quando Gabriel Jesus foi para o , o temor de muitos é que o brasileiro não tivesse muitas oportunidades de jogar no início, pelo titular da equipe em sua posição ser Sergio Aguero, um dos maiores atacantes da atualidade e da história do clube inglês. Isso de fato foi confirmado nas primeiras temporadas, mas parece que o jovem de 22 anos finalmente está encontrando seu espaço e conseguindo ser decisivo.

No sábado passado (22), o time de Guardiola enfrentou o , pela 27ª rodada da Premier League, e Jesus começou no banco, mais uma vez. Porém, aos 15 minutos do segundo tempo, a situação começou a mudar. Aguero desperdiçou um pênalti e, então, o treinador tirou o argentino do time para dar lugar ao camisa 33. Três minutos depois Gabriel recebeu passe de Mahrez e tocou na saída do goleiro, garantindo a vitória por 1x0 e a segunda posição da tabela na classificação.

O gol parece ter aumentado a confiança de todos a respeito do bom momento vivido pelo brasileiro. A partir disso, na última quarta-feira, Guardiola confirmou o Jesus como titular na partida contra o , pelas oitavas de final da , deixando Aguero no banco. No início a alteração foi vista com desconfiança, mas o atacante de 22 anos mostrou que o treinador espanhol estava certo.

O camisa 33 fez uma bela partida , com boas jogadas, boa movimentação, desarmes e mais um gol decisivo, de cabeça, após belo passe de De Bruyne. O gol ajudou o City a vencer seu rival por 2x1 em pleno Santiago Bernabéu.

HOMEM DO JOGO | 🤙🏾



É o @gabrieljesus33 ! Táticamente perfeito, meteu o gol de empate e o Sergio Ramos foi expulso tentando pará-lo! Ainda é Carnaval do Jardim Peri à Manchester! 🎊🎉



👑1x2🔵 #MCFCPortugues #RMAMCI pic.twitter.com/NetxFR2rCa — Manchester City (@ManCityPT) February 26, 2020

“Estou muito feliz com o gol, foi um dos mais importantes de minha carreira”, disse Jesus ao As. “Foi um jogo difícil, sabemos o tamanho e a importância que o Real tem. Por isso estou tão feliz e vou lembrar dessa noite incrível para sempre”.

Porém, apesar de não esconder a felicidade com o bom momento vivido e com os gols decisivos, o foco do brasileiro está na partida de volta contra o time merengue, que será disputada no dia 17 de março.

“Sabemos que temos de nos focar na partida de volta. Nada está decidido ainda, mas nós acreditamos na nossa equipe. É o Real Madrid. Eles têm muita qualidade e temos de estar focados”.

Agora, mesmo se o adversário é forte e se nada está decidido, parece que o Manchester City de Guardiola terá uma nova arma em seu ataque para ir em busca do tão sonhado título europeu.