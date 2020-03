Gabriel Jesus, o parceiro perfeito para Cristiano Ronaldo, projeta ex-atacante da Itália

Luca Toni, campeão mundial com a Itália em 2006, aposta no brasileiro do Manchester City para formar a dupla de ataque ideal com CR7 na Juventus

Ex-atacante com passagens por diversos clubes italianos e pela seleção Azzurra, Luca Toni conhece o caminho do gol como poucos. E para ele, Gabriel Jesus, do , é o nome perfeito para formar dupla de ataque com Cristiano Ronaldo, na .

Em entrevista ao Tuttosport, o campeão mundial com a em 2006 fez um balanço dos melhores atacantes, de até 30 anos e atuando na Europa, que poderiam formar uma grande parceria com CR7 na Velha Senhora. E seu escolhido foi o brasileiro de 22 anos.

“Ele é rápido, técnico e dá assistências. Desses atacantes, o brasileiro do Manchester City é o menos atacante, mas ele seria o mais adequado para jogar com Cristiano Ronaldo. Porque CR7 não é um atacante puro, mas é ele que marca mais no final. E tem que marcar mais gols.

Apesar de ter escolhido Jesus como para perfeito para CR7, Luca disse que seu centroavante favorito abaixo de 30 anos é Harry Kane, do . Um camisa 9 mais clássico, com um estilo de jogo mais semelhante ao do ex-atacante da Juventus. Dois jogadores altos, com muita presença de área e capazes de mandar a bola para as redes de qualquer maneira.

“Kane é um centroavante verdadeiro, que preenche a grande área como poucos. Ele é técnico, joga para a equipe e incrivelmente letal nos últimos metros. Ele marca muitos gols. E com 26 anos ainda tem espaço para crescer".

Mas mesmo rasgando elogios ao inglês, Luca Toni reiterou que, na sua opinião, Gabriel Jesus ainda é a dupla perfeita para Cristiano Ronaldo no ataque da Juve. Inclusive, o nome do brasileiro é ventilado como um possível reforço para o clube de Turim.

“Um bombardeiro como Kane, que eu acho que é o melhor centroavante abaixo dos 30 anos, não é necessariamente um par maravilhoso para Cristiano Ronaldo.Vejo Gabriel Jesus muito melhor para isso.Ele também marca muitos gols, abre espaço para seus companheiros de equipe, pressiona e tem apenas 22 anos ", explicou.

Além disso, Luca se mostrou impressionado com a forma física de CR7. Mas alertou que até o craque português terá de se poupar quando os campeonatos forem retomados após as paralisações por conta da pandemia do coronavírus covid-19.

“O que me surpreende é o número de jogos que ele joga. A idade em si não é um problema. Joguei na Série A até 39 anos. Mas uma coisa é jogar um jogo por semana como eu e todo o resto. Estar em campo a cada três dias como ele... Realmente é uma máquina. Mas quando a temporada recomeçar, o calendário será tão apertado que CR7 terá que estabelecer algumas partidas para descansar”.

Por fim, o ex-jogador também mostrou sua admiração pelo trabalho que Maurizio Sarri vem fazendo à frente da Velha Senhora, especialmente com Cristiano Ronaldo.

“Quando Ronaldo não estava no topo em novembro passado, Sarri fez bem em substituí-lo. Até para mexer com seu orgulho. E, de fato, depois CR7 se encontrou e começou de novo com médias monstruosas, provando ser também um rapaz inteligente ".