Gabigol vai assinar contrato com o Flamengo nesta quarta-feira

Com salário pago na totalidade pelo Rubro-Negro, atacante fecha empréstimo válido até o fim de 2019

O Flamengo enfim acertou com a Inter de Milão a contratação de Gabigol. O atacante vai assinar nesta quarta-feira um contrato de empréstimo válido até o fim de 2019 com o Rubro-Negro. A informação foi publicada inicialmente pela Skysports, da Itália, e confirmada pelo Blog Ora Bolas.

Conforme o nosso blog publicou com exclusividade na semana passada, o clube carioca vai ficar responsável pelo pagamento integral do salário do artilheiro isolado da última edição do Brasilerião, com 18 gols: 3,5 milhões de euros/ano (cerca de R$ 15 milhões). Na negociação, o jogador acordou ainda a extensão por mais um ano do vínculo com a Inter, que agora até junho de 2021.

Assumir a totalidade dos vencimentos do ex-santista foi ponto crucial para o Flamengo concretizar a negociação. Apenas o Fulham também havia aceitado a condição imposta pelos italianos, mas Gabriel Barbosa, apesar de ter sonho de jogar na Premier League, gostaria de representar um time de ponta.

Crystal Palace, Everton e principalmente West Ham, vale lembrar, também demonstraram interesse no empréstimo do atacante de 22 anos, mas, por outro lado, rechaçaram o pagamento integral do salário.

Aos 22 anos, Gabigol foi contratado pela Inter de Milão a troco de 33,5 milhões de euros em agosto de 2016. Não obteve sucesso no futebol italiano, tendo feito apenas dez jogos oficiais e marcado um gol. Antes de voltar ao Santos, onde reencontrou a fase de matador, passou sem deixar saudades pelo Benfica: cinco partidas e um gol.