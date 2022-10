Gabigol se transformou no Flamengo para virar o maior artilheiro brasileiro da Libertadores

O atacante reforça sua idolatria com mais um título de Libertadores e recorde de gols marcados

Gabriel Barbosa segue escrevendo recordes marcantes na história do futebol brasileiro e sul-americano. O mais recente deles chama atenção: com mais um gol marcado em finais de Libertadores (quatro em três decisões disputadas), o atacante do Flamengo tornou-se, ao lado de Luizão, o maior artilheiro brasileiro da competição continental: são 29 gols na principal competição de clubes do continente.

Campeão pelo rubro-negro em 2019, quando garantiu seu lugar na imortalidade tanto de seu clube quanto da competição, e novamente em 2022, reforçando tudo isso, Gabigol viu a sua imagem como ídolo flamenguista ser criada e reforçada enquanto ele próprio se transformava no que é hoje.

Símbolo de bola na rede, Gabigol primeiro ultrapassou Zico na contagem geral e também pelo Flamengo. Depois superou nomes como Pelé e Jairzinho em número total de gols na competição. A forma goleadora, os 25 anos de idade e a quase certeza de que jogar Libertadores é praticamente uma rotina em seu clube (coisa que não aconteceu com seus antecessores) fizeram com que se tornar o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores fosse uma questão de tempo.

E foi.

Dentre os 29 marcados por Gabigol na Libertadores, apenas um foi com a camisa do Santos – clube que o revelou. Mas aquele tento santista marcado sobre o Estudiantes já servia como uma espécie de prólogo do que viria acontecer nos anos seguintes. Estávamos em 2018, com o atacante emprestado de volta ao Santos depois de uma passagem sem sucesso por Internazionale de Milão, na Itália, e Benfica, em Portugal.

Após o fracasso na Europa, Gabriel Barbosa voltou ao futebol brasileiro e mostrou do que poderia ser capaz. No ano seguinte, 2019, aumentou a assiduidade dos gols e se libertou também em termos de personalidade. O estilo provocador, antes nem sempre presente, virou uma marca constante sua no Flamengo. A idolatria veio porque o camisa 9 não só provocava, mas também cumpria.

E segue cumprindo. Mesmo quando não conseguia balançar as redes. Quando estava a um gol de igualar o recorde de Luizão, Gabigol teve três jogos – a volta das quartas contra o Corinthians e as semifinais diante do Vélez – nos quais desperdiçou as chances mais incríveis nesta sua Libertadores 2022. Ainda assim o camisa 9 foi decisivo através de sua movimentação em campo e assistências. Mas é claro que era apenas uma questão de tempo para voltar a estufar as redes: o tento veio em mais uma final de Libertadores, sacramentando mais um título.

Transformado em um ídolo no Flamengo, Gabigol viu sua história mudar quando passou a vestir o preto e vermelho. Hoje é referência, campeão e dono de recordes. E com ele em ação, pode ter certeza: o ranking de maior artilheiro na história da Libertadores será constantemente atualizado.