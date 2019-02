Gabigol fala em alívio após marcar pelo Flamengo: "Sempre tive números altos"

Atacante fez o terceiro na vitória por 4 a 1 sobre o Americano no último domingo (24)

O atacante Gabigol marcou o primeiro gol pelo Flamengo no último domingo (24), na goleada por 4 a 1 sobre o Americano, no Maracanã, e demonstrou alívio após seis jogos disputados.

"O gol ia sair naturalmente. Venho trabalhando bem, me esforçando e jogando bem. Graças a Deus, já passei por essa fase de não fazer gols, mas o que me deixa supercontente é que tenho evoluído e jogado bem. Sabia que em algum momento o gol ia sair, até porque o nosso time tem muita qualidade. Eles iam propor para mim chances de fazer gols, e ele ia sair", disse.

"Sempre tive números altos de gols por ano. Então, não tenho motivo para me apavorar. É uma coisa que sei fazer, que treino bastante para fazer. Não tenho por que ficar ansioso. Obviamente que isso vem mais da torcida, que queria comemorar o meu primeiro gol, mas eu estava muito tranquilo. Meus companheiros me deixaram super tranquilo", completou.

Gabigol chegou ao Flamengo no início desta temporada, por empréstimo da Internazionale. Na última temporada, ele defendeu o Santos e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols.