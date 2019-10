Gabigol desperta o interesse do Crystal Palace e pode custar R$ 135 milhões

Artilheiro do Brasileirão está emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo; contrato vai até o fim deste ano

Gabigol pode deixar o ao final desta temporada e o destino pode ser a Premier League. De acordo com o Passione Inter, o mostrou interesse no jogador, que em 2019 recuperou a boa fase com a chegada do treinador Jorge Jesus, que mescla a individualidade dos jogadores com um coletivo muito forte. Gabigol é o maior goleador atuando no Brasil neste ano e esteve presente na última convocação de Tite.

Para contar com o artilheiro, o Crystal Palace estaria disposto a desembolsar 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões). O alto valor pedido pela se explica justamente pelo ótimo rendimento do atacante.

O futuro de Gabigol não está definido, mas o contrato de empréstimo do atacante vai até dezembro. Na semana passada, o jornal italiano Corriere dello Sport noticiou que Flamengo e Inter estariam próximos de um acordo. O time carioca pagaria por volta de 16 milhões de euros (R$ 72 milhões), pouco mais da metade do valor que o Crystal Palace pode oferecer.

Gabigol está em “lua de mel” com o Flamengo. Além dos gols e da rápida identificação com a torcida, ele está feliz e disse até ser o melhor que ele já jogou: “Acho que o time do Flamengo, para mim, é o melhor time que eu joguei na carreira. Tem uma qualidade imensa e em todas as posições os jogadores se sobressaem”, disse ele em entrevista ao canal do YouTube Desimpedidos.