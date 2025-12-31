Gabão x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Gabão e Costa do Marfim se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio de Marraquexe, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida não tem transmissão confirmada até o momento (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Lanterna do Grupo F e ainda sem pontuar, Gabão volta a campo em busca da primeira vitória na Copa Africana de Nações. Até o momento, a equipe soma duas derrotas na competição: perdeu para Camarões por 1 a 0 na estreia e foi superada por Moçambique por 3 a 2 na segunda rodada.

Em situação oposta, a Costa do Marfim divide a liderança da chave com Camarões, ambas com quatro pontos. Atual campeã da Copa Africana de Nações, a seleção marfinense busca garantir a classificação direta às oitavas de final. Até aqui, venceu Moçambique por 1 a 0 e empatou com Camarões por 1 a 1.

Gabão: Mbaba; Onfia, Moucketou-Moussounda, Lemina, Ekomie; Kanga, N’Dong; Babicka, Poko, Bouanga; Aubameyang.

Costa do Marfim: Y. Fofana; Doue, Koussounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Bayo, Zaha.

Desfalques

Gabão

Sem desfalques confirmados.

Costa do Marfim

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Grp. F Stade de Marrakech

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

