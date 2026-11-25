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Português ainda não comunicou decisão para 2027 e, desde 2019, não permaneceu mais de uma temporada em um mesmo clube

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O futuro de Leonardo Jardim no Flamengo segue indefinido mesmo após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026. Embora o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já tenha manifestado o desejo de manter o treinador português para a próxima temporada, o comandante ainda não comunicou sua decisão. Um fator que aumenta as dúvidas sobre a continuidade é o histórico recente do técnico, que, desde 2019, não permanece por mais de uma temporada no mesmo clube.

A sequência de trabalhos curtos começou no Monaco, onde Jardim teve a passagem mais longa da carreira. Depois de conquistar o Campeonato Francês e alcançar a semifinal da Champions League na temporada 2016/17, o português foi demitido em outubro de 2018, retornou em janeiro de 2019 e acabou novamente desligado 11 meses depois. Desde então, passou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita; pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos; pelo Al-Rayyan, do Catar; e pelo Al-Ain, também dos Emirados, no fim de 2024.

A passagem pelo último clube durou apenas três meses, até acertar com o Cruzeiro, em fevereiro de 2025. Na equipe mineira, terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação e alcançou a semifinal da Copa do Brasil. Apesar dos resultados, deixou o clube em dezembro, alegando problemas pessoais, em acordo com a diretoria.

O próprio treinador explicou, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), que adota um modelo contratual diferente desde sua saída do futebol francês. O vínculo com o Flamengo prevê uma possibilidade de encerramento ao fim da temporada, sem multa rescisória, caso uma das partes não tenha interesse na continuidade do trabalho.

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"Com certeza que, depois de sermos campeões, vamos sentar à mesa. Isso é uma questão normal. Depois do projeto do Monaco, em que tive 10 anos de contrato, eu nunca mais assinei dois anos, eu sempre assinei um ano com opção de ficar um segundo ano em todos os clubes. As pessoas 'ah, você saiu do clube tal e tal', mas é porque eu assino um ano e com opção das duas partes. Se tiver interesse em continuar, está tudo bem. Se não tiver, não quero tirar dinheiro de ninguém, estou aqui para fazer o meu trabalho. Essa é a minha forma de trabalhar porque eu sei que dependo dos resultados. (...) O futuro será o que tiver que ser", afirmou.

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Apesar da definição antecipada do título nacional, o Flamengo não antecipou as férias do elenco e mantém o planejamento para os dois compromissos restantes da temporada. A equipe ainda enfrenta o Coritiba, fora de casa, e a Chapecoense, no Maracanã, com o objetivo de alcançar a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes. Paralelamente, a diretoria já trabalha na organização de 2027, enquanto aguarda a definição sobre a permanência de Jardim e do diretor de futebol José Boto.

O primeiro compromisso do Flamengo na próxima temporada será a disputa da Supercopa Rei, marcada para 24 de janeiro, contra Palmeiras ou Grêmio, finalistas da Copa do Brasil. O Campeonato Carioca começa no dia 10 de janeiro, com a equipe planejando utilizar jogadores da base nas primeiras rodadas, enquanto os principais atletas serão preparados para a decisão da Supercopa e a estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para 27 de janeiro.