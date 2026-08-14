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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Futuro incerto para trio ex-Real Madrid

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D. Alaba
Espanha

O trio ex-Real Madrid, formado por Dani Carvajal, David Alaba e Dani Ceballos, segue sem clube até o momento, após deixar o clube merengue neste verão.

Carvajal e Alaba deixaram o estádio Santiago Bernabéu depois do término de seus contratos, enquanto Ceballos encerrou sua relação com o clube merengue após chegar a um acordo para rescindir seu vínculo, que se estendia até 2027.

O jornal Mundo Deportivo confirmou que os três jogadores buscam atualmente novos clubes para atuar na temporada 2026-2027.

Carvajal, de 34 anos, vinha treinando ao lado de Joselu na cidade do futebol em Las Rozas, sede da Federação Espanhola de Futebol, e os dois jogadores aguardam ali a chegada de ofertas dos clubes interessados em contratá-los.

Já Alaba, de 34 anos, saiu de férias após a Copa do Mundo e está atualmente na Alemanha, à espera de encontrar seu novo destino. Muito se falou sobre a possibilidade de sua transferência para o Campeonato Saudita, mas o zagueiro austríaco continua, por enquanto, sem clube.

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Quanto a Dani Ceballos, de 30 anos, ele também treinou na cidade do futebol em Las Rozas. 

O nome de Ceballos foi associado a diversos clubes que demonstraram interesse em contratá-lo, mas ele parece aguardar que o Real Betis encontre a fórmula financeira adequada para concretizar sua contratação.

Enquanto isso, o jornal AS esclareceu que os agentes de Ceballos trabalham em outras duas ofertas, além do Real Betis.

O Real Betis ainda carece do espaço necessário no teto salarial para contratar Dani Ceballos, que explora suas opções no mercado de transferências para não acabar sem clube no fechamento da janela.

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