‘Futuro de Teun Koopmeiners de repente vira completamente de cabeça para baixo’

A situação de Teun Koopmeiners na Juventus parece ter mudado completamente em pouco tempo. Desenvolvimentos recentes dentro do elenco levantam novas dúvidas em torno do jogador de 32 partidas pela seleção da Holanda, informa o Calciomercato.

Koopmeiners vem caindo cada vez mais na hierarquia do técnico Luciano Spalletti. Isso tem tudo a ver com o retorno de Douglas Luiz, que até aqui faz uma pré-temporada fortíssima.

Douglas Luiz ainda foi emprestado na temporada passada ao Nottingham Forest e ao Aston Villa, mas agora volta a buscar seu espaço na Juventus. Assim, Koopmeiners ganhou um novo concorrente e, antes mesmo de a temporada começar, parece já ter perdido a disputa por posição.

“As atuações de Luiz viram completamente de cabeça para baixo o futuro de Koopmeiners”, afirmou o Calciomercato, que considera uma saída do internacional holandês. Isso porque Koopmeiners quer mais tempo de jogo.

Possivelmente há uma saída na Premier League. Aston Villa e Manchester United estariam de olho em Koopmeiners. A Juventus pede uma taxa de transferência de cerca de 30 milhões de euros.

Um período por empréstimo, no entanto, também é uma possibilidade. Nesse caso, a Juventus gostaria de incluir uma opção de compra obrigatória, atrelada ao cumprimento de metas fixas. No momento, “passos sérios” estão sendo dados para a saída de Koopmeiners, segundo a publicação.