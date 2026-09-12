"Futebol para todos": Infantino desafia seus opositores com uma nova medida

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), revelou o lema com o qual conduzirá sua campanha para as próximas eleições presidenciais, em março de 2027, confirmando a intenção de se candidatar a um novo mandato à frente da instituição máxima do futebol mundial, apesar da forte oposição que enfrenta de diversas frentes, encabeçadas pela Federação Europeia (UEFA).

Infantino escolheu uma mensagem de caráter marcadamente idealista, em um momento em que sua presidência na FIFA atravessa um dos períodos de maior controvérsia e pressão, por conta de seu projeto de venda dos direitos de marketing da Copa do Mundo a uma empresa privada.

O presidente da FIFA declarou, em pronunciamento em vídeo neste sábado: "Com certeza serei candidato às novas eleições. E o meu lema é muito simples: o futebol pertence a todos e a todos os lugares do mundo. É nisso que acredito".

Infantino explicou que sua mensagem central girará em torno de dar a todas as pessoas em diferentes partes do mundo a oportunidade de sonhar e de participar do futebol, além de trabalhar para reduzir a distância entre as maiores potências do futebol e o restante dos países do mundo.

Pressões crescentes

O anúncio de Infantino acontece em meio ao aumento das pressões sobre sua liderança na entidade internacional, depois que várias federações europeias de futebol começaram a se afastar do presidente da FIFA.

Há dois dias, a Federação Francesa de Futebol anunciou oficialmente a retirada de seu apoio à candidatura de Infantino nas eleições de 2027, em um novo golpe para os esforços do dirigente suíço em permanecer no cargo.

Infantino ocupa a presidência da FIFA desde fevereiro de 2016, e a entidade internacional conta atualmente com 211 federações associadas.

A eleição de março de 2027 deve definir o futuro de Infantino à frente da entidade internacional, em meio a expectativas de que o próximo mandato, caso ele vença, seja o quarto e último, estendendo-se até o ano de 2031.

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