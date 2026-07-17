Furioso ataque argentino a Martínez: Que idiota sem vergonha você é!

O goleiro argentino Emiliano “Dibo” Martínez gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais de seu país devido à sua postura cautelosa em relação à delicada questão das Ilhas Malvinas, em contraste gritante com as comemorações entusiasmadas de seus companheiros após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na quarta-feira.

Martínez negou, em declarações ao canal argentino “De Sport”, que o motivo por trás do retorno da “Albiceleste” fosse o desejo de vingança de Diego Maradona ou a disputa pelas Ilhas Malvinas, afirmando: “Não acho que esse seja o motivo. Isso é coisa do passado. Eu nem tinha nascido naquela época”, acrescentando que o jogador de 33 anos, nascido em 1992, acredita que a reação forte decorre da experiência e do conhecimento adquiridos em grandes partidas.

E essa indiferença em relação à questão das ilhas disputadas provocou uma ira generalizada entre a torcida argentina, onde um usuário comentou no site X, ironicamente: “Você não pode dizer uma coisa dessas. É uma falta de vergonha”, enquanto outro gritou: “Que idiota você é, Debo Martínez”, em referência à sensibilidade da questão que resultou em uma guerra sangrenta em 1982, na qual 904 pessoas perderam a vida.

Por outro lado, muitos de seus companheiros dedicaram a vitória às vítimas daquela guerra. O zagueiro Lisandro Martínez declarou: “Não iríamos decepcionar o povo argentino”, enquanto Leandro Paredes afirmou: “As Ilhas Malvinas continuarão sendo argentinas para sempre. Estávamos jogando por toda a nossa nação e, embora quiséssemos passar a mensagem de que se tratava apenas de uma partida de futebol, sabíamos que era um evento de extrema importância para o nosso país”.

Após a partida, Giovanni Lo Celso e outros jogadores ergueram uma faixa com os dizeres “As Ilhas Malvinas fazem parte da Argentina”, em um gesto que pode expor a seleção a sanções da Fifa, que proíbe mensagens políticas nos campos, enquanto “Dibo” Martínez manteve silêncio absoluto.

O goleiro encontra-se agora em desacordo com uma parte da população argentina, mas a vitória na final na noite do próximo domingo pode mudar muitas coisas.