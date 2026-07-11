"Fúria total"... O técnico da Noruega acerta seu assistente após o gol de Bellingham!

A partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a Noruega e a Inglaterra, no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, testemunhou uma cena incomum de fúria desenfreada, quando o técnico norueguês Ståle Solbakken jogou violentamente uma garrafa de água na linha lateral, acertando acidentalmente o pé de um de seus assistentes, após o gol de empate decisivo marcado por Jude Bellingham para os Três Leões nos acréscimos do primeiro tempo.
A seleção da Noruega havia aberto o placar aos 36 minutos com um chute fulminante do astro do Benfica, Andreas Schieldrup, e parecia que Erling Haaland e seus companheiros estavam a caminho de encerrar o primeiro tempo na frente, após uma atuação impressionante na qual conseguiram neutralizar o perigo da equipe de Thomas Tuchel.
Mas o craque do Real Madrid, Bellingham, estragou os planos da Noruega com um chute magnífico no segundo minuto do tempo de acréscimo, o que provocou a fúria de Solbakken, que não conseguiu controlar os nervos, quebrando uma garrafa de água com força no chão; no entanto, a garrafa ricocheteou e atingiu o pé de um de seus assistentes, em um incidente que refletiu o tamanho da frustração que tomou conta do banco de reservas da Noruega.
A tensão aumentou no segundo tempo quando o árbitro francês Clément Turpin anulou um gol de Torbjørn Hegim (27 anos) após a intervenção do VAR (Vídeo-Assistência ao Árbitro), pois o árbitro sinalizou uma falta de Haaland (25 anos) sobre Elliot Anderson no início do ataque, privando o astro do Bologna de marcar seu primeiro gol pela seleção em uma decisão que gerou grande polêmica.
Apesar da raiva evidente no rosto da comissão técnica norueguesa, Solbakken, ex-técnico do Wolverhampton, manteve a calma desta vez e não houve novos incidentes envolvendo garrafas de água ou assistentes.