A decisão de Rúben Amorim, técnico do Milan, de substituir Luka Modric no intervalo do confronto contra a Roma provocou ampla polêmica na Itália, depois que o astro croata se viu fora de campo no momento em que sua equipe estava perdendo por dois gols de diferença no estádio Olímpico.

O jornal espanhol "AS" relatou que há uma raiva generalizada contra Modric, em meio aos questionamentos crescentes sobre sua capacidade de lidar com as exigências do estilo de Amorim nesta fase de sua carreira.

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O Milan havia encerrado o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, o que levou Amorim a fazer uma mudança surpreendente no início do segundo tempo, tirando Modric e colocando Yunus Musah, na tentativa de dar ao meio-campo de sua equipe mais velocidade e dinamismo.

Os ventos sopraram a favor do treinador português, depois que o Milan conseguiu reagir com força durante o segundo tempo, e Moreira marcou dois gols que levaram a equipe ao empate por 2 a 2, o que deu a Amorim uma forte justificativa para sua decisão, mas não fechou a porta para o debate sobre o futuro de Modric e seu papel dentro da equipe.

Amorim disse, ao explicar a decisão: "Precisamos de um bom controle de bola para que o Luka se sinta confortável na partida. Se o jogo se transformar em uma sucessão de perdas de bola e corridas frenéticas, não será a partida adequada para ele. Por isso, mudamos nosso estilo no segundo tempo com a entrada de Musah, porque percebemos nossa necessidade de mais velocidade no meio-campo".

O treinador português, que se apoia claramente no esquema com três zagueiros, explicou que Modric recuava muito, próximo à dupla de zaga, o que reduzia o número de jogadores capazes de iniciar os ataques e se movimentar entre as linhas.

A polêmica surge em um momento delicado para o Milan, depois que a equipe empatou pela segunda partida consecutiva após conquistar duas vitórias, aumentando a pressão sobre Amorim, enquanto a substituição de Modric no intervalo abriu uma nova porta para o debate sobre a capacidade do jogador de 41 anos de continuar apresentando o seu melhor nível com a equipe.