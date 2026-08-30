Fúria marroquina aproxima Ceballos do Real Betis

Dani Ceballos, ex-astro do Real Madrid, ficou um passo mais perto de se juntar ao Real Betis, após a transferência do jogador marroquino Sofyan Amrabat para o Ajax, da Holanda.

O jornal AS informou que todos os caminhos apontam para o anúncio, pelo Real Betis, da conclusão da contratação de Ceballos, depois de ele superar Amrabat na corrida para ingressar no clube andaluz.

Apesar de os dois jogadores serem completamente diferentes em estilo de jogo e posição, a comparação entre ambos existia, sobretudo porque o jogador marroquino era um pedido pessoal do treinador Manuel Pellegrini.

O curioso é que Amrabat conseguiu, no último sábado, aquilo que o Real Betis lhe pedia para que o clube pudesse tentar iniciar as negociações de contratação, ao rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, tornando-se assim um jogador livre, com quem se poderia negociar sem o pagamento de taxas de transferência.

Além disso, Pellegrini havia afirmado, há uma semana, que queria contratar um volante defensivo para completar o elenco da equipe, apontando que a contratação de Amrabat seria ideal, pois ele já conhece a metodologia do treinador e sua forma de trabalho.

Mas o desfecho foi a irritação de Sofyan Amrabat com o Real Betis, por causa do que considerou uma falta de interesse do clube em abrir espaço no teto salarial para contratá-lo, o que levou o jogador marroquino a se juntar ao Ajax.

A primeira obsessão do Real Betis era contratar um atacante e, após a contratação de Troy Parrott, chegou a vez de Dani Ceballos, que também superou Amrabat.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora