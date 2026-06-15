Fumo branco à vista: este será o sucessor de Robin van Persie no Feyenoord

Sipke Hulshoff (51) será apresentado em breve como o novo técnico principal do Feyenoord. O ícone do clube, Giovanni van Bronckhorst, irá auxiliar seu colega de geração no De Kuip.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira pelo site Transfermarkt, que tem fontes bem informadas sobre o Feyenoord. “Os últimos detalhes das negociações dizem respeito à definição dessa forma de trabalho: é provável que Hulshoff e Van Bronckhorst atuem como uma dupla.”

O Feyenoord quer apresentar Hulshoff e Van Bronckhorst rapidamente, para que eles já possam estar à frente do grupo no início da nova temporada.

O elenco do Feyenoord começa a preparação no final de junho. Na segunda-feira, 29 de junho, está programado o primeiro treino em grupo.

A primeira semana da preparação será encerrada com o primeiro jogo-treino. A série de jogos-treino do Feyenoord começa este ano no Krommedijk: no sábado, 4 de julho, contra o FC Dordrecht (14h30).

Hulshoff conhece o Feyenoord de cor e salteado. Entre 2022 e 2024, ele fez parte da comissão técnica como assistente de Arne Slot, com quem partiu para o Liverpool.

Van Bronckhorst é, naturalmente, um Feyenoordista de carteirinha. O rotterdão jogou e treinou no clube, sendo, portanto, um importante ícone do clube.