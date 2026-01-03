Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoLiverpool
Felipe Proença

Fulham x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes medem forças neste domingo, no Craven Cottage, pela 20ª rodada da Premier League

Fulham e Liverpool entram em campo neste domingo (4), às 12h (horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo será realizado no Craven Cottage, em Londres.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Fulham x Liverpool ao vivo

A partida entre Fulham e Liverpool será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Fulham x Liverpool: informações da partida

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fulham x Liverpool

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
B. Leno
15
J. Cuenca
5
J. Andersen
33
A. Robinson
21
T. Castagne
16
S. Berge
22
Kevin
20
S. Lukic
8
H. Wilson
32
E. Smith Rowe
7
R. Jimenez
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
12
C. Bradley
6
M. Kerkez
17
C. Jones
8
D. Szoboszlai
18
C. Gakpo
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Fulham

Na 12ª colocação neste momento com 27 pontos, o Fulham vem de sequência positiva no campeonato. São quatro rodadas sem derrota, com três vitórias e um empate, justamente acontecido na última rodada, um 1 a 1 com o Crystal Palace no Selhurst Park.

Notícias do Liverpool

O Liverpool também vive bom momento. Após muitas oscilações e derrotas, os Reds conseguiram melhorar na temporada e não perdem há oito jogos, somando todas as competições. Na última rodada da Premier League, o time de Arne Slot ficou no empate sem gols com o Leeds.

Forma atual

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Confrontos diretos recentes

FUL

Outros

LIV

1

2

Empates

2

Vitórias

8

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Links úteis

0