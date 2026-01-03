Fulham x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Fulham e Liverpool entram em campo neste domingo (4), às 12h (horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo será realizado no Craven Cottage, em Londres.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Fulham x Liverpool ao vivo

A partida entre Fulham e Liverpool será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Fulham x Liverpool: informações da partida

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Fulham

Na 12ª colocação neste momento com 27 pontos, o Fulham vem de sequência positiva no campeonato. São quatro rodadas sem derrota, com três vitórias e um empate, justamente acontecido na última rodada, um 1 a 1 com o Crystal Palace no Selhurst Park.

Notícias do Liverpool

O Liverpool também vive bom momento. Após muitas oscilações e derrotas, os Reds conseguiram melhorar na temporada e não perdem há oito jogos, somando todas as competições. Na última rodada da Premier League, o time de Arne Slot ficou no empate sem gols com o Leeds.

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

