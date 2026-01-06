Fulham x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Após um empate no apagar das luzes contra o Manchester City em sua última partida da Premier League, o Chelsea chega incentivado para levar os três pontos na 21ª rodada. No entanto, os Blues continuam sem vencer nas últimas quatro partidas da liga, uma sequência que resultou na demissão do técnico Enzo Maresca.

O Fulham está invicto há cinco jogos, e no último jogo arrancou um empate por 2 a 2, em casa, contra o Liverpool, graças a um golaço de longa distância de Harrison Reed. Eles podem igualar o Chelsea em pontos caso ganhem o próximo jogo.

O Chelsea venceu quatro de seus últimos encontros da Premier League com os Cottagers, que novamente estarão sem o trio de estrelas africanas Alex Iwobi, Calvin Bassey e Samuel Chukwueze, todos jogando pelas suas seleções na Copa Africana de Nações.

Desde o início de novembro, apenas Erling Haaland (11) tem mais participações em gols na liga do que Harry Wilson, do Fulham (nove: cinco gols e quatro assistências).

Onde assistir a Fulham x Chelsea ao vivo

O Fulham recebe o Chelsea nesta quarta-feira (7) pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Craven Cottage, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você está no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como a NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do jogo

Premier League - Premier League Craven Cottage

As equipes entram em campo a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Desempenho recente

Histórico nos confrontos diretos

Classificações