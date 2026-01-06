Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoChelsea
ASSISTA COM O

Fulham x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Como assistir ao jogo da Premier League entre Fulham e Chelsea, com horário de início, informações de transmissão e notícias das equipes

Após um empate no apagar das luzes contra o Manchester City em sua última partida da Premier League, o Chelsea chega incentivado para levar os três pontos na 21ª rodada. No entanto, os Blues continuam sem vencer nas últimas quatro partidas da liga, uma sequência que resultou na demissão do técnico Enzo Maresca. 

O Fulham está invicto há cinco jogos, e no último jogo arrancou um empate por 2 a 2, em casa, contra o Liverpool, graças a um golaço de longa distância de Harrison Reed. Eles podem igualar o Chelsea em pontos caso ganhem o próximo jogo.

O Chelsea venceu quatro de seus últimos encontros da Premier League com os Cottagers, que novamente estarão sem o trio de estrelas africanas Alex Iwobi, Calvin Bassey e Samuel Chukwueze, todos jogando pelas suas seleções na Copa Africana de Nações.

Desde o início de novembro, apenas Erling Haaland (11) tem mais participações em gols na liga do que Harry Wilson, do Fulham (nove: cinco gols e quatro assistências). 

Onde assistir a Fulham x Chelsea ao vivo

O Fulham recebe o Chelsea nesta quarta-feira (7) pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Craven Cottage, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Horário do jogo 

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

As equipes entram em campo a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Fulham x Chelsea

FulhamHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
B. Leno
5
J. Andersen
15
J. Cuenca
31
I. Diop
20
S. Lukic
8
H. Wilson
33
A. Robinson
32
E. Smith Rowe
21
T. Castagne
10
T. Cairney
7
R. Jimenez
1
R. Sanchez
24
R. James
29
W. Fofana
23
T. Chalobah
27
M. Gusto
7
P. Neto
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
49
A. Garnacho
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico nos confrontos diretos

FUL

Outros

CHE

1

0

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificações

0