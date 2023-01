Fulham x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), em jogo atrasado da sétima rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), em Londres, em jogo atrasado da sétima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Manchester City na última rodada, o Chelsea busca a recuperação. No momento, aparece no meio da tabela da Premier League, com 25 pontos.

Do outro lado, o Fulham, em sétimo lugar, soma 28 pontos, sete a menos que o Manchester United, equipe que fecha o G-4 do Campeonato Inglês.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 49 vitórias, contra nove do Fulham além de 26 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, os Blues venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva e Cucurella; Kovacic, Zakaria e Jorginho; Ziyech, Havertz e Mount.

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Ream, Adarabioyo e Robinson; Reed e João Palhinha; De Cordova-Reid, Andreas Pereira e Willian; Carlos Vinicius.

Desfalques

Fulham

Aleksandar Mitrovic, suspenso, é desfalque certo, assim como Neeskens Kebano, com lesão no tendão de Aquiles.

Chelsea

Edouard Mendy, N'Golo Kante, Reece James, Armando Broja, Christian Pulisic, Raheem Sterling e Wesley Fofana, lesionados, estão fora.

Quando é?