As críticas severas contra Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, continuaram após a eliminação precoce da “Verde” da Copa do Mundo de 2026, já que uma grande parte da torcida atribuiu a ele grande parte da responsabilidade pelo fracasso, devido ao baixo desempenho que apresentou ao longo da competição.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas, com um empate contra o Uruguai (1 a 1), e a derrota para a Espanha (0 a 4), antes de empatar sem gols com Cabo Verde na última rodada, ficando em quarto e último lugar no grupo e sendo eliminada precocemente da competição.

Indignação da torcida contra Salem Al-Dossari

Após o término da partida, o nome de Salem Al-Dossari viralizou nas redes sociais, onde grande parte da torcida lançou um ataque contundente ao capitão da seleção, devido ao seu desempenho medíocre nas três partidas, afirmando que ele não contribuiu como se esperava, considerando-o um dos principais astros da equipe e o mais experiente.

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Vários torcedores consideraram que Al-Dosari não conseguiu liderar a seleção em campo e não demonstrou a personalidade que costumava apresentar em grandes torneios, enquanto outros avaliaram que seu nível técnico e físico ficou aquém das expectativas da torcida.

Acusações de fuga da responsabilidade

As críticas não se limitaram ao desempenho técnico, mas se estenderam ao que aconteceu após o apito final, já que vários torcedores manifestaram seu descontentamento com o fato de Salem Al-Dosari não ter aparecido para falar com a mídia após a eliminação do torneio.

Alguns torcedores descreveram a atitude do capitão da seleção como uma “fuga da responsabilidade”, considerando que ele deveria ter se apresentado para enviar uma mensagem à torcida e pedir desculpas pelo fracasso, especialmente por ser o capitão e uma das figuras mais proeminentes da seleção saudita nos últimos anos.

Por outro lado, outros consideraram injusto atribuir a Salim Al-Dossari, sozinho, a responsabilidade pela eliminação, afirmando que o fracasso foi resultado de erros coletivos que envolvem a comissão técnica, a diretoria e os jogadores, e não de um jogador em particular, o que mantém a polêmica em torno do capitão da “Selecção Verde” após o fim da campanha na Copa do Mundo.