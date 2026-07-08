Fuga em massa? O avião do Brasil volta com apenas um jogador!

O avião da seleção brasileira voltou ao Rio de Janeiro após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, mas em uma cena incomum: havia apenas um jogador a bordo, o que levantou dúvidas sobre se as estrelas da “Samba” teriam fugido para evitar a fúria da torcida, indignada com a eliminação desastrosa.

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo ao perder para a Noruega por 2 a 1, resultado que acabou com o sonho de mais de 200 milhões de brasileiros de continuar na competição e levou muitos jogadores a publicar mensagens comoventes em suas contas nas redes sociais.

Depois que a comissão técnica concedeu aos jogadores liberdade para partirem na noite de domingo, cada um seguiu para seu próprio destino, enquanto Danilo foi o único da seleção a embarcar no avião da seleção com destino ao Rio de Janeiro, conforme publicou o jornal espanhol AS na quarta-feira.

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Os jogadores profissionais dos clubes europeus começaram suas férias de verão, que chegaram mais cedo do que esperavam devido à eliminação da Copa do Mundo, enquanto os jogadores dos clubes da Série A brasileira terão uma semana de folga antes de retornarem aos seus clubes para retomar as competições após o término da Copa do Mundo.

Danilo foi acompanhado na viagem de volta por vários membros da delegação da seleção, entre eles integrantes das comissões técnica e administrativa e funcionários de diversos setores durante o período de concentração. Também estava presente o goleiro Leo Nanetti, que não fazia parte da lista de convocados para a Copa do Mundo, mas participou dos treinos durante todo o torneio para auxiliar nos aspectos técnicos e de preparação.

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