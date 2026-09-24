Frio e com mentalidade podre: crítica feroz atinge jogador da seleção da Arábia Saudita

A vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait não foi suficiente para acalmar a fúria de parte da torcida da seleção saudita, já que as críticas se estenderam a mais de um jogador após a partida. Saleh Abu Al-Shamat foi um dos nomes mais visados por um ataque notável na plataforma "X", em meio a pontos de interrogação sobre seu nível e a forma como lidou com alguns lances do jogo.

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Saleh Abu Al-Shamat foi titular diante do Kuwait, ao lado de seu irmão Mohamed Abu Al-Shamat, em um fato que aconteceu pela primeira vez com a seleção saudita em mais de 14 anos, mas ele deixou o campo aos 63 minutos, entrando em seu lugar Sultan Mandash.

Após a partida, parte da torcida direcionou críticas duras ao jogador, e alguns o descreveram como "frio" dentro de campo, sem aparecer da forma condizente com a importância dos jogos, enquanto outros consideraram que ele não assume a responsabilidade de maneira suficiente e tende a se exibir em vez de se concentrar em cumprir o que lhe é exigido durante a partida.













Seu irmão Mohamed entra na linha de comparação

As críticas não pararam no nível de Saleh dentro de campo, já que alguns torcedores foram além e direcionaram críticas mais severas, considerando que o jogador precisa se concentrar mais no aspecto técnico e não se ocupar com assuntos que não o ajudam a apresentar o seu melhor. Para parte da torcida, a coisa chegou ao ponto de descrever sua "mentalidade" como algo que não o ajuda a evoluir.

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Também surgiram comparações entre Saleh e seu irmão Mohamed Abu Al-Shamat, depois que alguns torcedores consideraram que o segundo apresentou um rendimento melhor durante a partida, especialmente porque Mohamed esteve presente em várias situações ofensivas e criou mais de uma chance, enquanto Saleh ficou distante da influência que se esperava dele. A partida havia registrado a participação dos dois irmãos como titulares pela primeira vez em 14 anos.









Essas críticas surgem em um momento em que Saleh Abu Al-Shamat tenta firmar seus pés na seleção saudita, depois de ter passado a integrar as opções de Georgios Donis no último período, mas a estreia diante do Kuwait não foi suficiente para convencer toda a torcida, especialmente com a dificuldade da partida e o fechamento dos espaços pela seleção kuwaitiana diante dos jogadores da Arábia Saudita.

Apesar da dureza das críticas, o que aconteceu na plataforma "X" permanece no âmbito das reações e impressões da torcida após a partida, e não significa necessariamente que exista uma decisão técnica contra o jogador ou que a comissão técnica tenha perdido a confiança nele, especialmente porque Donis é quem toma a decisão sobre os elementos de que precisa nos próximos jogos, enquanto resta a Saleh a chance de responder dentro de campo e mudar a imagem que alguns torcedores formaram dele.







