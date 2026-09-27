Frenkie de Jong está perto de retornar ao campo de treinamento do Barcelona. Segundo o Mundo Deportivo, a ideia é que o meio-campista se junte ao treino em grupo da potência espanhola no dia 5 de outubro.

De Jong vai treinar naquele dia com os jogadores que não disputaram partidas de seleções nesta Data Fifa. Os jogadores de Barcelona que viajaram para defender suas seleções normalmente retornam em 8 de outubro para voltar aos treinos.

O holandês, que sofreu uma lesão no joelho na Copa do Mundo, porém, terá de ter paciência. O jornal espanhol citado afirma que De Jong certamente precisará de duas a três semanas para recuperar ritmo de jogo. O técnico Hansi Flick não quer correr riscos com o internacional da seleção da Holanda.

A desvantagem para De Jong é que o Barcelona terá um calendário apertado após a pausa para jogos de seleções. Na Liga dos Campeões, a equipe enfrenta Galatasaray e Paris Saint-Germain, enquanto o clássico contra o Real Madrid em LaLiga será disputado em 25 de outubro.

"De Jong precisa atingir um ritmo mínimo de jogo para não destoar em uma equipe que atua em um ritmo alucinante. A sequência de partidas importantes do Barcelona, porém, dá a De Jong pouco tempo para treinar intensamente com seus companheiros de equipe", analisa o Mundo Deportivo.

A expectativa é de que De Jong só volte realmente a ter uma chance com Flick depois do duelo de alto nível com o Real Madrid. Seu retorno parece estar marcado para o confronto contra o Deportivo Alavés, que visita o Spotify Camp Nou em 1º de novembro.

De Jong entrou em campo pela última vez em 30 de junho. Naquele dia, a seleção holandesa perdeu para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Uma disputa de pênaltis dramaticamente ruim foi fatal para a Holanda.