Frenkie de Jong pode não jogar contra a Suécia: eis o que está acontecendo

Frenkie de Jong é dúvida para a importante partida da Seleção Holandesa contra a Suécia pela Copa do Mundo. Isso foi confirmado pelo técnico Ronald Koeman no sábado, durante sua coletiva de imprensa em Houston. O meio-campista apresentou leves sintomas após a colisão em que Quinten Timber sofreu uma concussão.

Timber já havia ficado de fora do treino da Seleção Holandesa na sexta-feira e não viajará para o confronto contra a Suécia. De Jong participou da maior parte do treino, mas sua disponibilidade ainda é incerta. Por isso, Koeman não quer correr riscos com um de seus jogadores mais importantes.

“Ainda não totalmente”, respondeu o técnico quando questionado se todos estavam em condições físicas ideais. “A colisão com Quinten também causou leves desconfortos a Frenkie. Ele treinou durante a maior parte do tempo. Mas vamos aguardar a reação. Ele é uma pequena incógnita.”

“A lesão do Frenkie está abaixo da cintura”, explicou o técnico da seleção. “Quinten bateu com a cabeça em outra parte do corpo do Frenkie.”

Além das preocupações com o elenco, Koeman também refletiu sobre a decepcionante perda de pontos contra o Japão. A Seleção Holandesa deixou escapar a vantagem na fase final e acabou empatando em 2 a 2. As substituições defensivas do técnico foram alvo de críticas.

Koeman assume abertamente a responsabilidade por isso. “O impacto das substituições não foi bom e a responsabilidade é minha. Nesse caso, você tem que, como um adulto, aceitar todas as críticas. Fizemos isso por um motivo, mas às vezes dá certo, outras vezes não.”

Com a Suécia, temos novamente um adversário que provavelmente vai se defender de forma compacta. Por isso, Koeman espera um cenário de jogo muito semelhante ao da partida contra o Japão. “Esperávamos que o Japão pressionasse um pouco mais alto. Eles não fizeram isso, e a Suécia também joga mais ou menos assim. Nós precisamos, então, nos posicionar mais rapidamente e avançar. Pressionar mais os defensores, talvez até mais do que já fizemos antes.”

O técnico também recebe perguntas sobre uma possível escalação de Memphis Depay como titular. Koeman mantém suas cartas na manga. “Isso vocês verão amanhã. Tentamos preparar todos os jogadores da melhor maneira possível. É claro que ele pode ser um trunfo para nós. Ele sempre demonstrou isso. Se eu achar que é necessário, ele será titular.”