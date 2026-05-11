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Frenkie de JongImago
Daily Loos

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Frenkie de Jong elogia peça fundamental no "merecido" título nacional do Barcelona

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. de Jong
H. Flick

Frenkie de Jong conquistou, no domingo à noite, o título de campeão espanhol pela segunda vez consecutiva. Seu FC Barcelona derrotou em casa o direto concorrente e arquirrival Real Madrid por 2 a 0, garantindo assim o 29º título nacional da história do clube.

Após o término do El Clásico, o meio-campista defensivo falou sobre o título e a temporada que a equipe de Hansi Flick vem atravessando. O ex-jogador do Ajax considera o título dos catalães mais do que merecido.

“Todos os títulos são especiais. Mas este um pouco mais, porque você vence o Real Madrid em casa”, começa De Jong em entrevista à Movistar Plus+. Como capitão, porém, ele não ergueu a taça no domingo à noite. Ronald Araújo teve a honra de erguer a taça, após um período mentalmente difícil.

“Todo prêmio deve ser comemorado”, continua o meio-campista, que conquista o título nacional pela terceira vez na Espanha. “Certamente um título pelo qual você luta o ano inteiro. E este ano fomos claramente os melhores”, afirma De Jong, que também faz um elogio a Flick.

“Hansi é extremamente importante para nós. Ele tem ideias claras sobre o futebol e nos dá muita liberdade para mostrarmos nossas qualidades em campo”, disse De Jong sobre seu treinador, cujo pai faleceu pouco antes do El Clásico. O treinador recebeu muito apoio de seus jogadores, pelo que está muito grato. “A reação deles foi fantástica. Nunca vou esquecer aquele momento. Estou muito feliz e orgulhoso de cada jogador e cada membro da comissão técnica deste clube”, disse Flick.

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Para o Barcelona, esta foi uma temporada razoavelmente bem-sucedida em nível nacional. Além do título nacional, os catalães também conquistaram a Supercopa da Espanha.

No entanto, a temporada não transcorreu sem percalços. Nas semifinais da Copa del Rey, o campeão nacional foi eliminado pelo Atlético de Madrid e, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona também teve que reconhecer a superioridade da equipe de Diego Simeone.

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