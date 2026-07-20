Frenkie de Jong e Mikky Kiemeney sob forte crítica: “Parem com isso!”

Na noite de segunda-feira, no programa “De Oranjezomer”, Robert Maaskant fez críticas contundentes às parceiras de jogadores de futebol profissionais que se manifestam nas redes sociais sobre o desempenho de seus parceiros. O analista citou Frenkie de Jong e sua parceira, Mikky Kiemeney, como exemplo.

Na mesa de debate, falou-se sobre a seleção holandesa, que, após um desempenho decepcionante na Copa do Mundo, recebeu um prêmio de consolação da FIFA. A Oranje receberá o Fair Play Award, a distinção concedida ao país mais esportivo do torneio.

Essa notícia serviu de motivo para Maaskant expressar sua frustração. “Horrível. Agora o Frenkie de Jong pode voltar a postar com a namorada que ganharam um prêmio. Isso realmente me irrita”, afirmou o ex-técnico.

Seu comentário gerou reações de espanto entre os outros convidados da mesa. Maaskant ressaltou, então, que sua crítica não era dirigida às mulheres em geral, mas especificamente às parceiras que, segundo ele, se intrometem publicamente no desempenho esportivo de seus parceiros.

“Refiro-me à parceira de um jogador, não às mulheres em geral. Não me interpretem mal”, esclareceu ele. Segundo Maaskant, o aspecto esportivo do futebol diz respeito, em primeiro lugar, ao próprio jogador e não ao seu círculo mais próximo.

O analista então aprofundou seu ponto de vista. “No momento em que um homem vai jogar futebol – que é o seu trabalho –, a família deve simplesmente deixá-lo fazer isso. Depois, há tempo livre para conversarem sobre as coisas.”

Segundo Maaskant, não é necessário compartilhar tudo o que diz respeito à carreira de um jogador de futebol nas redes sociais. “Afinal, não é preciso postar tudo nas redes sociais, não é?”



