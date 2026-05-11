Fred Rutten reage rapidamente à sua saída do cargo de técnico da seleção de Curaçao

Fred Rutten se pronunciou pela primeira vez na segunda-feira sobre sua saída do cargo de técnico da seleção de Curaçao. Já se sabe que Dick Advocaat retornará para a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Esta decisão foi tomada após conversas abertas e construtivas entre Fred Rutten e o presidente da FFK, nas quais sempre estiveram em primeiro plano os interesses do futebol de Curaçao, do grupo de jogadores e a necessária tranquilidade em torno da seleção nacional”, pode-se ler em um comunicado da federação de futebol Federashon Futbòl Kòrsou (FFK).

Rutten também divulgou uma declaração. “Não deve surgir um clima que prejudique relações profissionais saudáveis, tanto no grupo de jogadores quanto na comissão técnica. Por isso, é sensato deixar o cargo”, afirmou o ex-técnico de times como Vitesse e PSV.

“Além disso, o tempo está se esgotando e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento o desenrolar dos acontecimentos, mas desejo muito sucesso a todos”, conclui Rutten, que, portanto, abre espaço para Advocaat na preparação para a Copa do Mundo.

Da Federação de Futebol de Curaçao, surgem comentários positivos sobre a forma de trabalhar de Rutten após a saída temporária de Advocaat. Também há elogios à sua disposição de dar um passo atrás pouco antes da Copa do Mundo.

Na terça-feira de manhã, horário local, será realizada uma coletiva de imprensa sobre a saída repentina de Rutten. Além disso, serão divulgados mais detalhes sobre o retorno de Advocaat. A seleção definitiva de Curaçao para a Copa do Mundo não será divulgada por enquanto.