Franck Kessié retorna oficialmente ao Campeonato Italiano

O clube italiano Atalanta anunciou oficialmente, neste sábado, o retorno do marfinense Franck Kessié às suas fileiras em uma transferência livre, com o veterano meio-campista iniciando um novo capítulo com a equipe que testemunhou o começo de sua carreira no futebol europeu há 9 temporadas.

A Atalanta confirmou que Kessié, de 29 anos, juntou-se ao elenco de forma gratuita após o fim de seu contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, retornando ao Campeonato Italiano depois de uma passagem que durou várias temporadas no reino, marcada por seu brilho e pela conquista de títulos importantes.

Kessié fez uma temporada forte na Arábia Saudita, marcando 12 gols e dando 6 assistências em 42 partidas nas diversas competições, antes de decidir voltar à Itália, apesar do interesse de vários clubes locais por seus serviços.

O retorno de Kessié à Atalanta representa um momento especial em sua trajetória, já que ele havia vestido a camisa do clube 9 temporadas atrás e disputou 31 partidas com a equipe, nas quais marcou 7 gols e deu 4 assistências, antes de se transferir depois para o Milan e se tornar um dos principais meio-campistas do Campeonato Italiano.

Kessié conquistou com o Milan o título do Campeonato Italiano na temporada 2021-2022, além de ter passado pelo Barcelona antes de se transferir para o Al-Ahli, acumulando ao longo de sua carreira experiências variadas na Itália, na Espanha e na Arábia Saudita.