Francana x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Francana e Cruzeiro entram em campo nesta sexta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do grupo 13 da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).
Classificada de forma antecipada ao mata-mata, a Francana é a segunda colocada do grupo e permanece com 100% de aproveitamento na competição. Após estrear com vitória sobre o Esporte de Patos por 1 a 0, a equipe paulista venceu o Barra depois pelo mesmo placar na segunda rodada.
O Cruzeiro também já garantiu sua classificação ao fazer campanha similar no torneio. Com duas vitórias também (3 a 0 sobre o Barra e 1 a 0 sobre o Esporte de Patos), o clube mineiro lidera a chave pelos critérios de desempate e busca manter a ponta.
Prováveis escalações
Francana: Luiz Felipe, Matheus Barbosa, Julio Cesar, Luiz Augusto, Lucas Pinheiro, Kaue Antony, Maxwel, Vinícius Zampieri, Ryan Henrique, Raul Amorim, Jhon. Técnico: Lucas Bahia
Cruzeiro: Vitor Lamounier, Ivanilson, João Cervi, Kelvin, Gustavinho, Alessandro, Eduardo Pape, André, Gustavo Zago, Pablo, Fernando. Técnico: Mairon César
Desfalques
Francana
Sem ausências confirmadas.
Cruzeiro
Sem ausências confirmadas.
Quando é?
- Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Dr. José Lancha Filho, Franca-SP