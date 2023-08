França x Marrocos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Mundo feminina

Algoz do Brasil, seleção francesa entra no mata-mata com status de uma das favoritas para o caneco

França e Marrocos se enfrentam na manhã desta terça-feira (8), às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, e do FIFA+, no streaming.

A França foi uma das responsáveis pela eliminação precoce do Brasil, ainda na fase de grupos da competição. Após empate em 0 a 0 com a Jamaica na estreia, bateu as brasileiras por 2 a 1 e confirmou o primeiro lugar do Grupo F na última rodada, fazendo 6 a 3 no Panamá. Chega em peso para o mata-mata.

Enquanto isso, Marrocos é uma das surpresas da competição, protagonizando talvez a maior zebra até aqui- a Alemanha caindo ainda na primeira fase. Avançando como segundo do Grupo G, perdeu justamente das alemãs, na estreia, por sonoros 6 a 0, mas se recuperou depois disso: vitórias por 1 a 0 sobre Coréia do Sul e Colômbia, líder da chave.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

França: Peyraud-Magnin; Lakrar, Élisa de Almeida, Cascarino e Karchaoui; Geyoro, Toletti e Majri; Diant, Le Sommer e Matéo. Técnico: Hervé Renard.

Marrocos: Er-Rmichi; Redouani, Ait El Haj, Mrabet; Kassi, Ouzraoui, Nakkach e Tagnaout; Chebbak, Lahmari e Ayane. Técnico: Reynald Pedros.

Desfalques

França

Não há desfalques divulgados.

Marrocos

Também não.

Quando é?