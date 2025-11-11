França x Ucrânia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

França e Ucrânia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Na liderança do Grupo D das Eliminatórias, com 10 pontos, a França está invicta com três vitórias e um empate. Até aqui, os Bleus venceram a Ucrânia por 2 a 0, a Islândia por 2 a 1 e o Azerbaijão por 3 a 0.
Por outro lado, a Ucrânia ocupa a vice-liderança do Grupo D, com sete pontos. Na estreia, os ucranianos perderam para a França por 2 a 0, empataram com o Azerbaijão por 1 a 1, mas venceram na sequência a Islândia por 5 a 3 e o Azerbaijão por 2 a 1.
França: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante, Barcola, Olise, Mbappé; Mateta.
Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.
Desfalques
França
Randal Kolo Muani foi cortado da lista após se machucar.
Ucrânia
Artem Dovbyk está lesionado.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Local: Parc des Princes - Paris, FRA