Eliminatórias Europeias
team-logoFrança
Parc des Princes
team-logoUcrânia
Mounique Vilela

França x Ucrânia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Ucrânia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na liderança do Grupo D das Eliminatórias, com 10 pontos, a França está invicta com três vitórias e um empate. Até aqui, os Bleus venceram a Ucrânia por 2 a 0, a Islândia por 2 a 1 e o Azerbaijão por 3 a 0.

Por outro lado, a Ucrânia ocupa a vice-liderança do Grupo D, com sete pontos. Na estreia, os ucranianos perderam para a França por 2 a 0, empataram com o Azerbaijão por 1 a 1, mas venceram na sequência a Islândia por 5 a 3 e o Azerbaijão por 2 a 1.

França: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante, Barcola, Olise, Mbappé; Mateta.

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.

Escalações de França x Ucrânia

FrançaHome team crest

4-2-3-1

Formação

5-3-2

Home team crestUKR
16
M. Maignan
4
D. Upamecano
3
L. Digne
5
J. Kounde
17
W. Saliba
13
N. Kante
20
B. Barcola
14
R. Cherki
11
M. Olise
8
M. Kone
10
C
K. Mbappe
12
A. Trubin
3
B. Mykhaylychenko
13
C
I. Zabarnyi
21
O. Karavaev
4
O. Svatok
22
T. Mykhavko
18
Y. Yarmoliuk
14
O. Ocheretko
8
Y. Nazaryna
9
R. Yaremchuk
11
O. Hutsuliak

5-3-2

UKRAway team crest

FRA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Deschamps

UKR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • S. Rebrov

Desfalques

França

Randal Kolo Muani foi cortado da lista após se machucar.

Ucrânia

Artem Dovbyk está lesionado.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Parc des Princes - Paris, FRA 

Retrospecto recente

FRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

UKR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

FRA

Outros

UKR

3

Vitórias

2

Empates

0

14

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

