França perde 12 campeões mundiais em convocação para Copa do Qatar

Para esta edição da Copa, o técnico Didier Deschamps realizou uma renovação no elenco da seleção francesa em relação ao torneio passado

Nesta quarta-feira, Didier Deschamps, técnico da França, revelou os nomes dos jogadores que irão defender o título conquistado há quatro anos na Rússia. No entanto, dos 23 jogadores campeões daquela edição, mais da metade desse jogadores, 12 deles, não foram convocados para a edição do Qatar.

Fato é que dois deles, N'Golo Kanté e Paul Pogba, que certamente teriam uma vaga garantida, estão lesionados e, por isso, não apareceram entre os convocados. O técnico Didier Deschamps terá, portanto, que lidar com uma nova dupla ou trio no meio.

Além deles, o atacante do Real Bétis, Nabil Fékir, que, naquela época, defendia o Olympique de Lyon, também não apareceu entre os relacionados. Na defesa, o caso de Samuel Umtiti, herói da semifinal contra a Bélgica em 2018, nunca se recuperou de sua lesão no joelho e jogou 55 partidas desde a Copa do Mundo na Rússia.

A observação é a mesma para Corentin Tolisso. Prejudicado por frequentes lesões no Bayern, que voltou ao Lyon neste verão europeu, mas ainda sem ritmo de jogo.

Partindo para o Atlético de Madrid depois do título de campeão em 2018, Thomas Lemar nunca se fortaleceu realmente na capital espanhola e, aos poucos, perdeu seu lugar no grupo da França, não sendo selecionado há mais de um ano.

Passando de titular no Monaco, da França, para atuar no AEK Atenas, da Grécia, Djibril Sidibé também perdeu seu lugar.

Além disso, outros quatros jogadores optaram por deixar a Europa, critério quase eliminatório para Didier Deschamps. Florian Thauvin saiu para se juntar a André-Pierre Gignac, no México, além de Adil Rami, que viajou para a Turquia, Rússia e Portugal antes de retornar à Ligue 1, com o Troyes.

Blaise Matuidi está atualmente sem contrato após duas temporadas na MLS. O ex-meio-campista do PSG está considerando se aposentar em breve. Finalmente, Steven N'Zonzi foi para o Qatar, mas para atuar no Al-Rayyan. Último campeão mundial ausente, Benjamin Mendy está, atualmente, sendo julgado por várias agressões sexuais e tentativas de agressão sexual.

Os Blues vão, portanto, atuar sem 12 campeões mundiais de 2018. A título de comparação, a Alemanha teve apenas nove em 2018, e a Itália oito, em 2010. Isso é muito menos do que a Espanha, em 2014 (15), e a França, em 2002 (14).