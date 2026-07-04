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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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França ou Paraguai?… Ibrahim Díaz escolhe o adversário do Marrocos nas quartas de final

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
A definir x Marrocos
Paraguai x França
Paraguai
França
Canadá
Marrocos
EUA
Paraguai
França

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Ibrahim Díaz, estrela da seleção marroquina e do Real Madrid, da Espanha, demonstrou grande alegria pela classificação dos “Leões do Atlas” para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após a merecida vitória sobre o Canadá por 3 a 0, na partida disputada na noite de sábado, pelas oitavas de final do torneio.

De acordo com suas declarações à rádio espanhola “Cope”, Díaz afirmou que a classificação foi resultado do trabalho coletivo e da disciplina tática que marcaram o desempenho da seleção marroquina, ressaltando que a equipe demonstrou personalidade forte nas fases eliminatórias e mereceu seu lugar entre as oito melhores do Mundial.

Díaz foi um dos destaques da partida contra o Canadá, após dar duas assistências decisivas: a primeira para Ezzedine Ounahi, que marcou o segundo gol aos 82 minutos, e a segunda para Sofiane Rahimi aos 90+8 minutos, elevando seu total para quatro assistências decisivas desde o início do torneio e continuando a brilhar com a camisa da seleção marroquina.

Na zona mista após a partida, Diaz, de 26 anos, falou sobre o próximo confronto nas quartas de final, que colocará o Marrocos frente a frente com o vencedor da partida entre França e Paraguai, marcada para a noite do próximo sábado, afirmando que a seleção está preparada para qualquer adversário e que o objetivo é continuar a jornada com o mesmo espírito e determinação.

Ao final de sua entrevista, Diaz revelou que prefere enfrentar a seleção da França na próxima fase, explicando: “Tenho companheiros que jogam pela França, então, se eles se classificarem, será melhor, porque, nesse caso, jogaremos contra eles”, em referência à sua relação com seus companheiros do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé.

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