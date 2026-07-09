França: Nasri é detido pela polícia sob a acusação de lavagem de dinheiro

Problemas para o ex-jogador do Arsenal, do Manchester City e da seleção francesa, Samir Nasri, que passou cerca de dez horas sob custódia policial, conforme revela o jornal “Le Parisien”, no âmbito de uma investigação judicial por importação de narcóticos, associação criminosa e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas por parte de uma quadrilha organizada.





A ACUSAÇÃO — O jogador de 39 anos foi detido pela Unidade de Investigação e Pesquisa Financeira (BRIF) da Polícia Judiciária de Paris. O ex-meio-campista, agora comentarista do canal Canal+, foi interrogado no âmbito de uma investigação judicial aberta por importação de narcóticos, associação criminosa e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas em uma quadrilha organizada. Os dois principais envolvidos são Karim Berrebouh, um traficante de drogas de Marselha preso desde 2021, e Olivier Sabbah, apresentado como um dos pilares da rede de lavagem de dinheiro proveniente das atividades criminosas de Berrebouh.





Nasri estaria envolvido na parte de “lavagem de dinheiro em uma quadrilha organizada” neste caso como ex-gerente do “XS”, uma boate em Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), da qual se tornou um dos acionistas por volta de 2016. Essa detenção policial ocorreu após uma primeira medida de apreensão policial, no final de junho, em Marselha. A decisão foi revogada à noite, sem que nenhuma ação judicial fosse instaurada. Residente fiscal em Dubai, onde os impostos são praticamente inexistentes, o ex-meio-campista do OM também é suspeito pelas autoridades fiscais francesas de residir em Paris, conforme revelado por uma investigação do Les Echos publicada em abril: ele teria sido “traído” por mais de 200 pedidos de entrega de refeições em casa pelo Deliveroo.







