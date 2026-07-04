França lamenta ter deixado escapar Ayub Bouadi: uma grande perda

Ayub Bouadi, o astro de 18 anos do meio-campo da seleção marroquina, continua impressionando o mundo com seu desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2026, tornando-se uma das maiores revelações do torneio e chamando a atenção dos gigantes do futebol europeu.

Aubier Fournier, diretor técnico da Federação Francesa de Futebol, reconheceu, em declarações ao site “The Athletic”, que a perda do promissor jogador do Lille para o Marrocos representa uma “grande perda” para o futebol francês, afirmando que Bouadi é “um talento que acompanhamos há muitos anos e sabemos que é único em sua faixa etária”.

Bouadi já havia representado a seleção francesa nas categorias de base, antes de o Marrocos conseguir contratá-lo após uma disputa acirrada com os Bleus, tornando-se um pilar fundamental na escalação dos Leões do Atlante na Copa do Mundo.

Fournier revelou que Bouadi estava nos planos do técnico da França, Didier Deschamps, antes do torneio, mas a forte concorrência no meio-campo impediu que garantias de participação imediata fossem dadas ao jovem jogador, já que Deschamps considerou que ele “ainda não estava pronto”, enquanto o Marrocos abriu de par em par as portas da equipe titular para ele.

O dirigente francês destacou que o Marrocos demonstrou maior interesse pelo jovem talento por meio de visitas constantes de representantes e contato direto com sua família, o que deu vantagem aos Leões do Atlas na disputa pela contratação.

Bouadi impressionou a torcida mundial desde a partida de estreia contra o Brasil com sua maturidade técnica e qualidade tática, apesar da pouca idade, passando imediatamente a ser alvo do interesse de grandes clubes, entre eles Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal e Manchester United.

Hoje, sábado, Bouadi espera liderar o Marrocos à vitória sobre o Canadá nas oitavas de final e chegar às quartas de final da Copa do Mundo, em uma campanha histórica dos Leões do Atlas no torneio.