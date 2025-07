França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Eurocopa Feminina 2025

Seleções se enfrentam neste sábado (5), no Estádio Letzigrund; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Letzigrund, na Suíça, pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalada por oito vitórias consecutivas, a França estreia na Euro Feminina em busca de um título inédito. Em 2022, foi semifinalista, mas acabou eliminada pela Alemanha por 2 a 1. Nas Eliminatórias, encerrou a campanha na liderança do Grupo A3, com 12 pontos. Em seis jogos, foram quatro vitórias e duas derrotas.

"Uma série de vitórias aumenta a confiança. Estamos a evoluir, a nossa personalidade está a emergir, o nosso jogo ofensivo está a ganhar forma e há muita alegria colectiva. A partida contra o Brasil mostrou que somos capazes de reverter situações. Estamos mentalmente fortes. Essa força de caráter vai contar na competição", afirmou a capitã Griedge Mbock-Bathy.

Por outro lado, a Inglaterra inicia a defesa do título conquistado em 2022, quando venceu a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação. As inglesas garantiram a vaga na Euro 2025 após encerrarem as Eliminatórias na vice-liderança do Grupo A3, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

"Temos de garantir que vamos para a Suíça, que fazemos o nosso melhor, que vamos competir e nos divertir. Quando gostamos do futebol, é quando jogamos o nosso melhor. O grupo vai ser difícil. Mas para sermos os melhores, temos de vencer os melhores.", afirmou a meia Ella Toone.

França feminina: Peyraud-Magnin; De Almeida, Mbock, Lakrar, Bacha; Geyoro, Jean-Francois, Karchaoui; Diani, Baltimore, Katoto.

Inglaterra feminina: Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Walsh; Mead, Toone, Hemp; Russo .

Que horas começa França x Inglaterra

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 27 jogos disputados entre as seleções, a França acumula 13 vitórias, contra cinco da Inglaterra, além de nove empates. No último encontro válido pelas Eliminatórias da Euro, as inglesas venceram por 2 a 1.

