França x Dinamarca: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleção francesa pode confirmar a classificação às oitavas de final do Mundial neste sábado (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo D, a França e Dinamarca entram em campo neste sábado (26), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da boa vitória sobre a Austrália por 4 a 1 na rodada de estreia, a França, atual campeã, pode confirmar a vaga às oitavas de final em caso de mais um triunfo neste sábado. Para o confronto decisivo, o técnico Didier Deschamps pode novamente escalar Theo Hernandez no lugar do irmão Lucas Hernandez, que foi cortado após romper o ligamento cruzado anterior.

Do outro lado, a Dinamarca vem de empate sem gols com a Tunísia e busca a primeira vitória no Mundial para seguir sonhando com a vaga no mata-mata. Sem Dalenaey, fora da Copa por lesionar o joelho, Pierre-Emile Hojbjerg pode aparecer entre os titulares.

Escalações

Escalação do provável da França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Escalação do provável da Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

Desfalques

França

A França não para de sofrer desfalques. Depois de Kanté, Pogba, Nkunku e Karim Benzema, um dos principais nomes da seleção francesa, que sofreu uma lesão na coxa durante o treinamento no último dia 19 e foi cortado do Mundial, agora foi a vez do lateral-esquerdo Lucas Hernandez, que rompeu o ligamento cruzado anterior na primeira rodada.

Dinamarca

Thomas Delaney sofreu uma lesão no joelho contra a Tunísia e também foi forçado a se retirar do torneio.

Melhores apostas e dicas

A França é favorita contra a Dinamarca nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória dos franceses, $ 3,75 no empate e $ 5,00 caso a Dinamarca ganhe.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,06 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,81 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,87 caso positivo, e $ 1,90 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo D

POS. TIME V E D SG PTS 1º França 1 0 0 3 3 2º Tunísia 0 1 0 0 1 3º Dinamarca 0 1 0 0 1 4º Austrália 0 0 1 -3 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da França na Copa 2022

Giroud: 2 gols

Mbappé: 1 gol

Rabiot: 1 gol

Artilheiros da Dinamarca na Copa 2022

Nenhum gol marcado

França e Dinamarca: Participações em Copas

A França disputa a sua 17ª Copa do Mundo na história, ficando fora apenas das edições de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994. Os Blues levantaram o troféu em 1998, quando venceu o Brasil por 3 a 0, e em 2018 ao vencer a Croácia por 4 a 2.

Do outro lado, a Tunísia está na sua sexta participação, a segunda consecutiva, mas nunca avançou da primeira fase. Na estreia, em 1986, alcançou um feito histórico: foi a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa do Mundo. Na ocasião, bateu o México por 3 a 1.

Quando é?