França descobre seu adversário nas oitavas de final

Os contornos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começam a se definir gradualmente à medida que a fase de grupos chega ao fim, enquanto os fãs de futebol em todo o mundo aguardam o quadro completo na madrugada do próximo domingo, data do encerramento da terceira rodada, que definirá todos os classificados e os confrontos finais nesta primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções.

O jornal francês “L’Équipe” informou que a seleção francesa está muito perto de enfrentar a Suécia na próxima fase, com uma probabilidade de 99,2%, caso os resultados atuais dos grupos se confirmem.

A Suécia ocupa o terceiro lugar no Grupo F, após uma vitória, um empate e uma derrota, o que a torna uma das principais candidatas à classificação entre as melhores terceiras colocadas.

Quanto aos jogos já confirmados até o momento nas oitavas de final, eles resultaram em confrontos de peso que reúnem a África do Sul contra o Canadá, o Brasil contra o Japão, a Holanda contra o Marrocos e a Costa do Marfim contra a Noruega, além dos Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina, enquanto o confronto entre França e Suécia aguarda o anúncio oficial após a conclusão da última rodada.