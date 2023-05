França x Coreia do Sul ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela primeira rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

França e Coreia do Sul entram em campo na tarde desta segunda-feira (22), no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, às 15h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

Com a missão de confirmar o seu favoritismo no grupo, a França vai em busca da vitória na competição. Já a Coreia do Sul quer mostrar que pode surpreender no Mundial.

Prováveis escalações

França: a confirmar.

Coreia do Sul: a confirmar.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Quando é?