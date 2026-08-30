Aumentaram os problemas do técnico espanhol Álvaro Arbeloa com seu novo clube, o Fulham, ao sofrer a segunda derrota consecutiva na Premier League inglesa.

O Fulham iniciou sua trajetória na Premier League com a derrota por 3 a 2 diante do Chelsea, antes da derrota por 1 a 0 para o Sunderland, neste sábado, pela segunda rodada.

O jornal As destacou que Arbeloa terá de esperar mais para conhecer o gosto da vitória na Premier League inglesa com o Fulham.

O Fulham fez uma partida bastante equilibrada diante do Sunderland, com poucas chances ao longo do jogo.

Isidor marcou o único gol da partida a um quarto de hora do apito final, deixando o Fulham sem tempo suficiente para reagir.

O Sunderland foi o lado mais confortável durante o primeiro tempo, com a posse de bola, mas não colocou o Fulham sob nenhuma pressão real.

Na verdade, a melhor chance foi da equipe visitante, antes da meia hora de jogo: Iwobi passou a bola para King, atrás da defesa do Sunderland, e este último tentou dar um toque por cobertura sobre Roefs, após o goleiro sair para enfrentá-lo, mas seu chute passou por cima do travessão.

A situação continuou da mesma forma no início do segundo tempo, apesar de o Sunderland ter jogado em ritmo mais alto em comparação com o primeiro tempo.

Arbeloa fez várias mudanças a partir do banco de reservas, mas o Fulham não encontrou o caminho para o gol durante os 90 minutos.

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