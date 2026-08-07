Fracasso médico: Leipzig devolve Aslani ao Hoffenheim

A transferência de Fisnik Asllani para o Leipzig virou de cabeça para baixo, com o Hoffenheim decidindo manter seu atacante após o surgimento de preocupações médicas que impediram a conclusão do acordo entre os dois clubes.

O Hoffenheim anunciou, em comunicado oficial publicado em suas contas na rede social "X", o fracasso das negociações com o Leipzig sobre a transferência do atacante de 23 anos, esclarecendo que o negócio não se concretizou "devido a preocupações médicas levantadas pelo Leipzig", sem revelar mais detalhes.

E Andreas Schicker, diretor esportivo do Hoffenheim, comentou o fracasso do negócio, segundo o site "Bundesliga", afirmando: "Fisnik teve uma evolução notável conosco, e o cancelamento desse negócio não é uma má notícia do ponto de vista esportivo".

E acrescentou: "Temos total confiança em sua capacidade de apresentar um desempenho de destaque nos mais altos níveis, física e tecnicamente. Apoiamos nosso jogador por completo. Ele teve um papel fundamental em nosso sucesso na temporada passada, encerrou a pré-temporada no mesmo nível de sempre e se juntará aos treinos na próxima semana".

Asllani havia marcado 10 gols e dado 7 assistências em 33 partidas na Bundesliga durante a temporada 2025/2026, contribuindo para a classificação do Hoffenheim à Liga Europa, depois de ter marcado 18 gols na temporada anterior com a camisa do Elversberg na segunda divisão e ter chegado perto de conduzir o clube ao acesso pela primeira vez em sua história.