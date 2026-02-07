Foz do Iguaçu x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026

Foz do Iguaçu e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), no Estádio do ABC, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo

O jogo entre Foz do Iguaçu e Athletico-PR será transmitido pela RIC TV, canal GOAT e Rede Furacão.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 29º título do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR garantiu vaga nas quartas de final após encerrar a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Londrina. Em sete partidas, o Furacão somou quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Com a goleada por 5 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro pode perder por até quatro gols de diferença no confronto de volta e, ainda assim, assegurar a classificação para a semifinal.

Do outro lado, o Foz do Iguaçu enfrenta uma missão praticamente impossível para seguir vivo na competição. A equipe terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, três a menos que o Londrina, e precisa de uma vitória histórica para reverter a desvantagem e avançar no Campeonato Paranaense.

Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Juan Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Chiqueti e Kevin Viveros.

Foz do Iguaçu: André Juniô; Alan Dias, Thyller, John Lessa e Arthur Vignoli; Breno, Junior Palmares, Menezes e Hiago Monteiro; Vinicius Peixoto e Lucas Alves.

Desfalques

Foz do Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio do ABC- Foz do Iguaçu, Paraná

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis