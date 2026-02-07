Goal.com
Mounique Vilela

Foz do Iguaçu x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (7), no Estádio do ABC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Foz do Iguaçu e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), no Estádio do ABC, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Volta Redonda ao vivo

O jogo entre Foz do Iguaçu e Athletico-PR será transmitido pela RIC TV, canal GOAT e Rede Furacão.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 29º título do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR garantiu vaga nas quartas de final após encerrar a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Londrina. Em sete partidas, o Furacão somou quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Com a goleada por 5 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro pode perder por até quatro gols de diferença no confronto de volta e, ainda assim, assegurar a classificação para a semifinal.

Do outro lado, o Foz do Iguaçu enfrenta uma missão praticamente impossível para seguir vivo na competição. A equipe terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, três a menos que o Londrina, e precisa de uma vitória histórica para reverter a desvantagem e avançar no Campeonato Paranaense.  

Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Juan Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Chiqueti e Kevin Viveros.

Foz do Iguaçu: André Juniô; Alan Dias, Thyller, John Lessa e Arthur Vignoli; Breno, Junior Palmares, Menezes e Hiago Monteiro; Vinicius Peixoto e Lucas Alves.

Desfalques

Foz do Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do ABC- Foz do Iguaçu, Paraná

Retrospecto recente

FDI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

FDI

Outros

APR

1

1

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

