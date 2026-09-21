Foto: Yamal reage à queda do Real Madrid com atitude polêmica

Lamine Yamal, astro do Barcelona, não perdeu a oportunidade de acompanhar a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid, no clássico, pelo placar de 2 a 1, na sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O site Foot Mercato informou que Yamal interagiu com uma publicação de Marc Pubill, jogador do Atlético de Madrid, após a partida, que incluía várias imagens do jogo, entre elas uma foto na qual aparece o zagueiro do Atlético executando um desarme sobre Kylian Mbappé.

Lamine Yamal limitou-se a comentar a publicação de Pubill usando vários emojis, demonstrando assim sua felicidade com a derrota do rival tradicional, o Real Madrid.

A vitória do Atlético de Madrid também favorece o Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

Após 7 rodadas, a equipe catalã passou a ocupar isoladamente a liderança da tabela, enquanto o Atlético de Madrid subiu para a segunda posição com 16 pontos, e o Real Madrid caiu para a quarta colocação com 15 pontos.

Dessa forma, o clássico contribuiu para ampliar a diferença entre Barcelona e Real Madrid, ao mesmo tempo em que a reação de Yamal nas redes sociais não passou despercebida.

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