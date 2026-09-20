Foto: Olise chama atenção com visual estranho nas comemorações do Bayern

O francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, chamou a atenção com um visual inusitado durante a visita oficial da equipe ao festival Oktoberfest, na cidade de Munique, ao aparecer usando um gorro de lã azul chamativo, decorado com uma cruz roxa, com o qual complementou seu traje típico bávaro.

Olise vestia um gorro da grife de luxo "Chrome Hearts", chamado "Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie", cujo valor atualmente chega a cerca de 3.500 euros na internet, segundo o jornal alemão "Bild".

Os jogadores do Bayern de Munique e as comissões técnica e administrativa chegaram ao campo de Theresienwiese em dois ônibus, antes de se dirigirem à tenda Käfer. Enquanto vários craques da equipe, com destaque para Jamal Musiala e Harry Kane, tiravam fotos de recordação, Olise apareceu de forma completamente diferente.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O jogador francês passou discretamente entre os companheiros e as câmeras de televisão, antes de entrar no primeiro andar da tenda de cerveja, com o cabelo puxado para trás, e não era fácil reconhecê-lo a não ser pelo seu chamativo gorro azul e pelos seus óculos escuros de lentes escuras.

Essa aparição veio após uma série de situações que refletiram a natureza calma e reservada de Olise longe dos holofotes, apesar de seu início forte no Bayern de Munique nesta temporada, tendo marcado 8 gols e dado 4 assistências em 7 partidas, além de ter conquistado o prêmio de melhor em campo em 4 ocasiões.

Olise havia recusado anteriormente conceder uma entrevista à imprensa após receber o prêmio de melhor em campo, além de ter feito uma entrevista silenciosa que durou mais de um minuto após o confronto contra o Bodø/Glimt.

IMAGO

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A situação não foi diferente durante a recepção do título organizada pelo primeiro-ministro bávaro Markus Söder, onde Olise foi praticamente o único jogador que evitou olhar para a câmera, além de ter escolhido ficar na última fila durante a foto coletiva com a equipe e a comissão técnica.

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, comentou sobre a personalidade do jogador em tom de brincadeira: "Se ele beber um ou dois litros de cerveja, com certeza vai relaxar um pouco".

Hainer acrescentou que Olise é uma pessoa calma por natureza e que não mostra muito da sua personalidade diante das pessoas, ressaltando que o clube o contratou para jogar futebol, e não para entreter, mas que, por outro lado, ele é "extremamente amigável" quando está longe dos holofotes.

Olise não foi o único com o visual chamativo, já que o canadense Alphonso Davies apareceu usando óculos de sol esportivos espelhados nas cores branca e azul, que são as cores do Bayern de Munique.

Davies havia se ausentado da seleção do Canadá para passar a lua de mel com sua esposa Cheyenne, após o casamento deles perto de Paris em julho passado.

O capitão Manuel Neuer também compareceu ao festival Oktoberfest sozinho, após o nascimento de seu segundo filho, enquanto Ines Sarah Leimer, esposa de Konrad Laimer, também chamou a atenção ao aparecer com a barriga saliente, já que o casal espera o segundo filho.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"