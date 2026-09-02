Lamine Yamal marcou dois gols em três partidas disputadas nesta temporada com o Barcelona, confirmando que o jogador de 19 anos será mais uma vez um dos nomes a serem levados em consideração ao longo desta temporada.

Yamal se prepara para enfrentar o Valencia, com sua equipe catalã, no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, mas conseguiu aproveitar um curto período de descanso para viajar.

O site Foot Mercato informou que Yamal se dirigiu à capital francesa, onde teve a oportunidade de aproveitar o clima de Paris, como mostrou por meio de suas contas nas redes sociais.

Esse destino voltará a ser familiar para Yamal dentro de algumas semanas, já que o Barcelona irá ao estádio Parc des Princes para enfrentar o Paris Saint-Germain, no dia 20 de outubro, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona iniciou a campanha em defesa do título do Campeonato Espanhol com vitórias nas três primeiras rodadas, sobre Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano.

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